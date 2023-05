Blitz Toro (4-0), ora lo Spezia è nei guai. La Salernitana ribalta l’Udinese: da 0-2 a 3-2

Terminati i due match delle 15 della penultima giornata di campionato. Allo Stadio Arechi si affrontano Salernitana e Udinese. Al 17’ la prima polemica intorno all’arbitro Baroni attorniato dai giocatori della Salernitana in cerca del rigore per un presunto fallo su Lassana Coulibaly. Il gioco prosegue e otto minuti più tardi arriva il vantaggio dell’Udinese: Marvin Zeegelaar porta in vantaggio i suoi con un preciso tiro all’angolino su deliziosa imbeccata di Sandi Lovric. La squadra di Sottil continua ad attaccare e dopo soltanto cinque minuti arriva il raddoppio firmato da Ilija Nestorovski dopo un gran lavoro di Roberto Pereyra. La Salernitana si scuote e cerca di tornare in partita. Ci provano Piatek e Candreva ma il gol dell’1-2 lo trova Grigoris Kastanos a due minuti dal 45’ con un tiro sotto al sette che batte Silvestri. I granata accorciano le distanze in vista della seconda frazione. Arriva infatti il pareggio a dodici minuti dalla ripresa: ci pensa il solito Candreva con una sassata dal limite, è 2-2. Occasioni da una parte e dall’altra ma il match sembra bloccato. All’87’ brutto fallo di Zeegelaar già ammonito, Baroni non esita a estrarre il secondo giallo e il rosso. In superiorità numerica i granata tentano il tutto per tutto e al settimo minuto dopo il 90’ trovano il gol del definitivo 3-2 con Troost Ekong. Una partita ricca di spettacolo a Salerno.

Al Picco di La Spezia parte forte il Toro che ha una grande occasione per il vantaggio al 14’ ma il missile di Miranchuk colpisce la traversa a portiere battuto. Vantaggio che arriva dieci minuti dopo grazie ad uno sfortunato autogol di Wisniewski che insacca nella porta sbagliata. La partita rimane viva e a tratti aggressiva. Al 36’ Guida fischia un fallo in area granata e indica il calcio di rigore per lo Spezia. Interviene il VAR che tre minuti più tardi aiuta il direttore di gara a tornare sui suoi passi annullando la sua decisione. Niente rigore, la prima frazione si chiude sullo 0-1. Lo Spezia sembra arrembante anche nella seconda frazione: al 58’ si invola in dribbling e calcia bene in porta, Vanja Milinkovic Savic ci arriva con un intervento prodigioso. Il Torino non si scompone e al 72’ minuto trova il raddoppio con Samuele Ricci. Lo Spezia subisce il colpo, i granata approfittano degli spazi lasciati dai padroni di casa. Il gol del 3 a 0 arriva soltanto quattro minuti dopo con Ivan Ilic che si ritrova smarcato in area e libero di trovare la rete. Al minuto 80 Sanabria non ha il tempo per esultare dopo aver insaccato il gol del 4 a 0, l’arbitro ravvisa un fallo del 9 granata e annulla la rete. Tre minuti più tardi Nzola sfrutta l’assist di Bastoni per trovare il gol che accorcia le distanze. Il VAR interviene e annulla per fuorigioco. Segna invece il Torino con Karamoh che chiude la partita sul 4 a 0 al 96’. Brutto stop per lo Spezia che rischia il sorpasso del Verona in caso di vittoria degli scaligeri.

