Blitz Perugia a Pordenone: decisivo Murano

Buona la prima per il Perugia di Alvini che sbanca in casa del Pordenone a Lignano Sabbiadoro e vince 1-0. Decisiva la rete messa a segno da Murano al 47′ il primo tempo. Rete da opportunista per il bomber che si avventa dopo un colpo di testa di Angella e con la punta del piede anticipa tutti e regala ai suoi i primi tre punti stagionali. Da segnalare, nel finale di partita, l’espulsione per doppia ammonizione del centrocampista del Perugia Kouan che quindi salterà la prossima sfida di campionato.

Foto: Twitter Perugia