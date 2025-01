Blitz di Sudtirol e Cittadella, Alvini sempre più a rischio. Vince la Juve Stabia, 1-1 tra Cesena e Bari

Qui di seguito i risultati delle 4 sfide di Serie B delle 15:00. Vincono Juve Stabia e Sudtirol. La sconfitta del Cosenza in casa contro il Cittadella potrebbe costare caro al tecnico Alvini, che era già in forte discussione. Pareggio in Cesena-Bari, in 10 i padroni di casa

Juve Stabia – Carrarese 2-1(Piscopo 12′, Adorante 27′, Schiavi 89′)

Cosenza – Cittadella 0-1 (Dalle Mura 12′ (AU))

Cesena – Bari 1-1 (Favilli 23′, La Gumina 83′(R))

Frosinone – Sudtirol 0-3 (Merkaj 20′, 29′, Casiraghi 89′)

Foto: sito Cosenza