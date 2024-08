Blitz del Torino a Venezia (1-0). La decide Coco all’86’

Il Torino continua il suo inizio di stagione straordinario, conquistando la seconda vittoria consecutiva. 7 punti in 3 giornate, dopo il 2-2 di San Siro e la vittoria sull’Atalanta, arriva il successo a Venezia, al Penzo, nel primo match della terza giornata di Serie A. Un 1-0 firmato dal migliore in campo, il difensore Saul Coco, che al minuto 86 sblocca l’equilibrio della gara.

Partita aperta, il Venezia nel primo tempo che ha messo i brividi ai granata, che si sono salvati con un ottimo Milinkovic-Savic, sempre più una certezza.

Nella ripresa meglio il Torino, che ha guadagnato campo. Il Venezia si è chiuso e ha provato a reggere fino all’86’, quando il muro è crollato grazie a Saul Coco. Prima rete in Serie A per il difensore. Il Torino vince, sale a 7 punti, attualmente in vetta. Il Venezia resta nei bassifondi con un punto. Per Vanoli un ritorno a Venezia con il sorriso.

Foto: twitter Torino