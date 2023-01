Blind si presenta: “La fame di vittoria del Bayern decisiva per la mia scelta”

Daley Blind è un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Dopo la firma, il terzino olandese si è così presentato al sito ufficiale del club bavarese: “Non vedo l’ora di iniziare, siamo nella parte più importante della stagione, quella in cui si gioca per i titoli. E un club come il Bayern può vincerli tutti. La fame di vittorie che c’è qui è stata decisiva per la mia scelta, spero di poter aiutare la squadra con la mia esperienza, darò il massimo per il Bayern Monaco”.

Foto: Instagram Bayern Monaco