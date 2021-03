Blind e il sogno per il sorteggio: “Vorrei affrontare il Manchester United”

Parlando al sito ufficiale della UEFA in un intervista in vista dei sorteggi dei quarti di Europa League, Daley Blind, difensore dell’Ajax, ha detto la sua: “Naturalmente vorrei affrontare il Manchester United, club in cui ho vissuto momenti fantastici. Vediamo cosa accadrà. Sarebbe fantastico anche più avanti nella competizione ma serve ragionare passo dopo passo”.

Foto: Twitter personale