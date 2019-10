Blind diventa papà: l’Ajax prenota il piccolo Lowen per il 2035!

Daley Blind diventa papà. Il difensore dell’Ajax sui propri canali social ha annunciato la nascita di Lowen Dace e il club olandese su Twitter non ha perso occasione per “prenotare” il piccolo per 2035, quando avrà compiuto 16 anni. Il motivo? Proseguire la dinastia dei Blind tra le fila dei Lancieri, iniziata con Danny, vera e propria bandiera con 13 anni da calciatore nonché capitano della squadra che vinse la Champions League nel 1995, e successivamente allenatore, e proseguita con il figlio Daley, ex United e attualmente in forza all’Ajax. Il destino del piccolo Lowen Dace sembra giù segnato…

Foto: Twitter personale Blind