Blessin: “Voglio far parte del progetto Genoa a lungo. Il pari con l’Inter ci ha dato tanta fiducia”

Blessin, tecnico del Genoa, è stato intervistato da la Gazzetta dello Sport. Tra i temi trattati la salvezza del grifone e il suo futuro: “Il pari con l’Inter ci ha dato moltissima fiducia. Non tutti pensavano che avremmo potuto ottenere un pareggio. Avete visto la loro prestazione contro la Salernitana? Parliamo di una squadra fortissima, per fare punti contro l’Inter bisogna giocare bene e noi ci siamo riusciti. Ma siamo pure consapevoli del fatto che contro l’Empoli sarà una gara molto difficile. Parliamo di una squadra che ha fatto un girone di andata eccezionale. Le mie idee nel Genoa? Speravo di fare in fretta, però confesso di essere rimasto un po’ sorpreso pure io del cambiamento avvenuto… Ma attenti: la strada è ancora lunga, non siamo ancora arrivati all’obiettivo che mi sono prefissato. Molte cose buone sono state fatte, serve altro. Io voglio far parte di questo progetto, ho un accordo a lungo termine. C’è un però: io sono assolutamente focalizzato in questo momento solo sulla Serie A, e nient’altro. Cerchiamo di salvarci, questa è la cosa principale. Il resto verrà”.

FOTO: Twitter Genoa