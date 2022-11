Blessin: “Sarà importante essere preparati sulle seconda palle, essere cinici e tenere la concentrazione alta per tutti i novanta minuti”

Il tecnico del Genoa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il la squadra di Castori delle difficoltà di affrontare una squadra che si chiude in difesa e che non lascia spazi. Di seguito le sue dichiarazioni: “Perugia? Sarà battaglia e una gara tosta. Mi aspetta un solito modulo, un 5-3-2 con lanci lunghi e non mi aspetto cambi nella formazione. Sarà importante essere preparati sulle seconda palle, essere cinici e tenere la concentrazione alta per tutti i novanta minuti. Ora tocca ai ragazzi dimostrare i fatti in campo perché ci aspetta un avversario che cercherà in tutti i modi di conquistare il risultato. Sento l’amore dei tifosi, amo questo lavoro e darò il massimo sempre. Questo per me è molto speciale e mi dà tantissima forza per il futuro”.

Foto: Twitter Genoa