Blessin: “Rimonta epica. Non voglio paragonarla a Real-City, ma in 5 minuti può cambiare tutto”

Il tecnico del Genoa, Alexander Blessin, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Juventus al 96′.

Queste le sue parole: “Avevo delle buone sensazioni su tutta la squadra, soprattutto su Criscito e sono contento per lui che ha avuto gli attributi per prendersi la responsabilità del rigore. Abbiamo fatto male solo i primi venti minuti, anche per questo all’intervallo ho inserito Frendrup, mi serviva un centrocampista box-to-box. Alla fine sono invecchiato di trent’anni, c’è stato un finale clamoroso. E’ una rimonta epica. Non voglio compararla con il finale di Real Madrid-Manchester City, che ho visto in tv, ma cosa può accadere in cinque minuti…”.

Foto: Twitter Genoa