Blessin: “Meritavamo di più, ma non oggi. Destro deve dimostrare in allenamento di meritare il posto da titolare”

Può dirsi soddisfatto Blessin del pari contro l’Inter. Queste le sue parole a Dazn: “Abbiamo pareggiato cinque gare: meritavamo di più, non oggi. Nei primi 30′ abbiamo creato tanto, poi contro una squadra così, loro creano chances. Abbiamo avuto problemi tra sostituzioni e infortuni. C’è stata anche fortuna, ma solo chi lavora ha fortuna. In cinque gare abbiamo concesso solo due reti. Per vincere devi segnare, però, il calcio è molto semplice. Io sono positivo: creiamo sempre opportunità. Lo facciamo, dobbiamo avere più istinto da killer davanti e lavorare. Destro? La prossima settimana c’è una nuova gara. Adesso deve accettare le scelte, dimostrare la qualità in allenamento per meritare il posto”.

FOTO: Twitter Genoa