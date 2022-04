Blessin: “Importante aver trovato la vittoria ma non abbiamo fatto ancora nulla”

Alexander Blessin, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro il Verona.

Queste le sue parole: “Da una parte fa sempre bene avere un momento di pausa per respirare, ma dall’altro lato dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo molto da fare. Avevamo otto giocatori in nazionale e da un lato sei contento ma dall’altro ti mancano nell’allenamento giornaliero. Siamo contenti e orgogliosi ma è bello averli qua per lavorare con loro. Abbiamo fatto vedere il nostro modo di giocare”.

Sui tifosi: “Posso parlare solo per me. E’ stato un gesto eccezionale dei tifosi. Già sono stati eccezionali allo stadio quando giocavamo, ci hanno aiutato sempre ma quello che è successo ieri è stata bellissima per me e per tutto lo staff e da ammirare. E’ stato un segnale anche per noi vedere che i tifosi, la squadra e lo staff si sono uniti in queste ultime settimane, sono ancora più compatti fra di loro e si sostengono. Siamo contenti di giocare la prossima partita. Sarà durissima ma sappiamo che con dei tifosi così alle nostre spalle ci aiuteranno moltissimo”.

Sul suo cammino: “I dieci punti mi riempiono di orgoglio ma potevano anche essere qualcuno in più. Sono orgoglioso dei punti e di come la squadra ha reagito alla situazione. Non abbiamo però raggiunto niente, dobbiamo continuare a lavorare in questo modo e non c’è motivo di essere euforici. Naturalmente questa euforia la vogliamo mantenere ma non c’è ragione di esserlo troppo. Dobbiamo continuare su questa strada, essere concentrati. Mi fa piacere che i ragazzi hanno preso la nostra via ma dobbiamo continuare a lavorare nel modo che abbiamo fatto fino ad oggi”.

Sia Piccoli sia Ekuban siano convocabili? “Piccoli si è allenato già la settimana scorsa ed era pronto. Ora c’è anche Ekuban che questa settimana si è allenato bene. Entrambi i giocatori avranno la possibilità di avere minuti. Sono molto contento perché sono tutti e due in buona forma”.

