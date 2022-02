Blessin: “La Gradinata Nord è da pelle d’oca. I miei pensieri vanno a Cambiaso”

Il tecnico del Genoa Alexander Blessin è intervenuto in conferenza stampa lodando il pubblico rossoblu dopo il pari con l’Inter: “Non avevo vissuto situazioni simili da giocatori. Come ho detto settimana scorsa, a Venezia i tifosi sono stati fantastici. La Gradinata Nord è da pelle d’oca, sono sensazioni che non ho mai vissuto da allenatore. Mi spiace moltissimo per l’infortunio a Cambiaso. I miei pensieri vanno a lui. Speriamo che l’infortunio a Maksimovic non sia grave”.

FOTO: Twitter Genoa