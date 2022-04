Blessin: “È mancato il coraggio, ma il Cagliari è sempre a -3. Su Piccoli era rosso”

Seconda sconfitta consecutiva per Blessin, che vede la salvezza diretta sempre a tre punti di distanza, ovvero la posizione del Cagliari. L’allenatore tedesco, visibilmente contrariato, ne ha parlato a Sky Sport: “Abbiamo avuto delle decisioni sbagliate, poi c’è stato un errore con Piccoli, dove c’era fallo. Era fuori area, ma dal mio punto di vista era cartellino rosso e per questo c’è il VAR. È la quinta volta che abbiamo problemi, fallo o non fallo, credo che i miei ragazzi stiamo pensando troppo a queste situazioni. Poi abbiamo concesso gol stupidi e abbiamo continuato ad arretrare, lasciando spazio alla Lazio. Il secondo gol ci ha fatto male, prima dell’intervallo, non si devono concedere. È stato un momento decisivo. Attacco? Manca il killer instinct, ciò che ci è mancato oggi è il coraggio, ci siamo abbassati troppo, lasciando troppo spazio alla Lazio. Ieri il Cagliari ha perso, ci sono ancora tre punti dalla salvezza, con sei partite da giocare. Speriamo di riprenderci”.

FOTO: Twitter Genoa