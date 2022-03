Blessin: “Domani partita durissima, il Torino simile all’Atalanta. Cambierò qualcosa”

È imbattuto Blessin sulla panchina del Genoa, ma il tecnico tedesco ha raccolto fin qui ben sette pareggi. Domani contro il Torino l’occasione per centrare i primi tre punti, come dichiarato in conferenza stampa: “Necessitiamo di quanto fatto con il pallone nelle ultime due, tre partite. Sappiamo che Juric ha lavorato con Gasperini, conosciamo il suo modo di interpretare la partita, molto simile a quello con l’Atalanta. Sarà una partita durissima perché il Torino è una squadra molto fisica. Sarà una battaglia in campo e lì dobbiamo dimostrare qualità nell’uno contro uno. Zangrillo dice che sarà la partita della vita? Sono tutte gare della vita, tutte le partite sono molto importanti. Noi lo sappiamo che l’importanza sarà massima. Il Torino si lamenta degli arbitri? Per quanto ci riguarda anche noi abbiamo avuto situazioni di rigori non dati. Gli arbitri possono sbagliare, il VAR aiuta spesso ed è una cosa buona. Bisogna accettare gli errori, speriamo che domani ci sia un arbitro che sia perfetto e che faccia tutto bene così non ci siano discussioni. Recuperi? Il bello è che adesso avremo la possibilità di avere a disposizione giocatori forti per aiutare la squadra. È chiaro che si cambierà qualcosa rispetto a Bergamo”.

FOTO: Twitter Genoa