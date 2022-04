Blessin: “Derby importante, contano solo i tre punti. Ogni giocatore è concentrato”

Anche in casa Genoa il derby della lanterna è fondamentale per la corsa alla salvezza, quando mancano quattro giornate al termine del campionato. Così mister Blessin in conferenza stampa: “Il nostro derby sarà combattuto. Sarà emozionante e giocato con sana aggressività. Sarà un derby con molti duelli e questo è chiaro. Abbiamo bisogno di punti. Sarà un derby particolare, importante e contano i tre punti. Non bisogna parlarne molto, ogni giocatore è concentrato. Tutti sanno l’importanza di questa partita. Vincerà il derby chi avrà la testa chiara. Iniziare la settimana quando hai vinto la domenica è un’ottima sensazione. La vittoria ci ha dato molte emozioni per come è avvenuta, all’ultimo minuto, però bisogna rimanere con la testa sgombra. Abbiamo continuato a lavorare con le basi del nostro gioco. La Sampdoria ha dimostrato di avere qualità, questo è fuori discussione. Nelle ultime partite ha raccolto un punto a Verona, ha un momento di difficoltà ma è chiaro che domani loro vogliono cercare di vincere. Per tutte le squadre, come la Sampdoria, che non sono abituate a lottare per salvarsi non è facile. È difficile cambiare la mentalità da un modo di giocare all’altro. Queste sono cose che riguardano la Samp, noi dobbiamo concentrarci sulla nostra situazione”.

FOTO: Twitter Genoa