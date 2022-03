Blessin: “Creiamo tanto ma non finalizziamo. Futuro? Adoro lavorare qui”

Alexander Blessin è l’uomo dei pareggi: dall’arrivo al Genoa ne ha raccolti 6 segnando solo in due partite. Proprio su questo argomento è intervenuto ai microfoni di Dazn: “L’ho detto la scorsa settimana, abbiamo creato molte occasioni. Noi lavoriamo bene come squadra. La domanda è come possibile finalizzare queste occasioni? Ma non c’è risposta. Non credo avremo molte occasioni a Bergamo, quindi dobbiamo riuscire a cogliere quelle poche occasioni. Siamo venuti a combattere e rubare qualche punto“.

Sul futuro: “Non è una domanda per me, per me è tutto chiaro. Adoro lavorare qui, non ho dubbi“.

Foto: Twitter Genoa