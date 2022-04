Blessin: “Contento per i ragazzi, nel derby con lo stesso entusiasmo”

Alexander Blessin, tecnico del Genoa, ha parlato a Dazn dopo la fondamentale vittoria contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Prima della partita avevo preparato i ragazzi dicendo che non sarebbe stata bella. Sapevo anche che sarebbe stata dura. Siamo contenti e soddisfatti di questa vittoria. Non ho esultato al momento del gol perché la partita era difficile ed ero molto teso. Al fischio finale ho festeggiato perché sono felice per i ragazzi. Adesso arriva la partita contro la Sampdoria, è un derby e sarà dura anche questa. Dobbiamo avere lo stesso entusiasmo.”

Sul calendario: “Il calendario non è facile ma in Serie A non c’è nulla di semplice. I ragazzi mi seguono e sanno cosa fare”.

Foto: Twitter Genoa