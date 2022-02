Blessin: “Con la Roma per fare punti. Vogliamo metterla in difficoltà”

Conferenza stampa di Blessin alla vigilia di Roma-Genoa di domani, alle ore 15:00. Ecco alcuni passaggi: “Quando sono arrivato sia i giovani sia i più anziani li ho visti vogliosi di imparare. Sono tutti pronti ad assorbire quello che dicono il mister e lo staff. Sono molto contento del comportamento della squadra. Ci sono state due settimane per lavorare sui dettagli. Avremo davanti una buonissima squadra ma noi vogliamo are la nostra partita e portare via punti. Amiri, Frendrup, Gudmundsson e Czyborra sono arrivati da pochi giorni. Sono pronti, però, avranno bisogno anche loro di un po’ di tempo per acclimatarsi. Ho visto delle buone cose anche negli allenamenti. Analizziamo le gare della Roma, hanno grande qualità nella ripresa del pallone ma come hai detto sicuramente hanno anche loro, come tutte le squadre, dei problemi e cercheremo di metterli in difficoltà. E’ sicuro però che è una grande squadra, un grande club e un grande allenatore.”

FOTO: Twitter Genoa