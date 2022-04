Blessin: “Col Cagliari partita da 6 punti. Ho visto la squadra concentrata e con l’atteggiamento giusto”

Ultima spiaggia per il Genoa, chiamato a vincere domani contro il Cagliari a Marassi. Queste le parole in conferenza stampa del tecnico Blessin: “È chiarissimo che domani sarà una partita da sei punti, sarà una partita importantissima. Il Cagliari ci lascerà spazi, avendo sei punti di vantaggio verranno a Genova e imposteranno la partita in un certo modo. Sarà sicuramente una partita con un livello di frustrazione enorme perché si duellerà molto in campo e sarà importante il modo in cui reagiamo. Il Cagliari sarà molto pericoloso nelle ripartenze. In qualsiasi modo loro giocano noi dobbiamo avere grinta e attaccare nel modo giusto. E cercare la profondità. Una partita dura novanta minuti, non bisogna perdere la testa e avere la testa chiara. Contro il Milan abbiamo ripreso dodici-tredici palloni, siamo ripartiti ma poi abbiamo perso la chiarezza e la calma nel giocare i palloni. Abbiamo parlato della sconfitta, che non è buona. Negli ultimi due giorni di allenamento, ho visto la squadra concentrata e con l’atteggiamento buono. Si è allenata bene e sono contento. Ed è quello che dobbiamo fare domani”.

FOTO: Twitter Genoa