Blessin: “Ci siamo parlati, ognuno si è preso le sue responsabilità. Col Milan dobbiamo ritrovare l’intensità”

Alexander Blessin, tecnico del Genoa, è intervenuto quest’oggi alla vigilia della gara di San Siro col Milan. Queste le sue parole: “Giocare contro una grande squadra come il Milan è sempre un piacere. Loro sono favoriti ma andremo lì per fare la nostra partita. Se vediamo le partite con Bologna e Torino, anche se sono finite 0-0, fino alla fine non hanno mai perso la loro struttura e il loro equilibrio. Con il Verona e con la Lazio abbiamo fatto molti regali, ora bisogna cercare di evitarli e farci noi stessi un regalo. Con i biancocelesti non c’è stata intensità ed è quello ci servirà domani. Questa settimana ci siamo parlati, ognuno si è preso le sue responsabilità. Può essere che dopo una vittoria e otto pareggi c’è stata un po’ troppa fiducia e pensavamo che magari le vittoria sarebbero venute da sole. Siamo di nuovo vicini alla zona salvezza e questo magari ha messo in difficoltà i ragazzi dal punto di vista della testa. Questa settimana abbiamo fatto un’analisi insieme, le cose erano chiare per ognuno di noi. Sarà molto importante tornare a giocare in quel modo, quella è la nostra forza”.

