Blazquez sul mercato del Genoa: “Piatek? Anche Messi e Ronaldo! Tanti nomi non sono veri”

Il CEO del Genoa, Andres Blazquez, , ha parlato in zona mista durante l’evento per il Golden Boy 2023. Ha risposto a delle domande sulle manovre ìdella squadra: “Non abbiamo ancora parlato con l’Inter di Eddie Salcedo“. Riguardo invece a Dodi Lukebakio, giocatore dell’Herta Berlino, squadra che appartiene al gruppo 777 e partners proprio come il Genoa, ha detto “Giocatore fantastico ma ha tantissime richieste. Noi apprezziamo molto questo profilo, ma è al livello di grandi club di Premier League. Vedremo”. Su Gilardino: “Era confermato già da mesi, è sempre stato tutto ok”. Sul calciomercato in generale: “Piatek? “Anche Messi e Ronaldo…I tanti nomi che si leggono non sono veri. Posso dire che faremo un mercato per avere una squadra competitiva e rimanere in Serie A. Come ho detto sempre, cerchiamo stabilità”. Su Matturro, messosi in mosta al Mondiale Under 20: “Rimane con noi, è un grande talento e ha fame di successo”.

Foto: Instagram Genoa