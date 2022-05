Blazquez: “Retrocessione molto probabile, ma senza di noi il Genoa avrebbe rischiato il fallimento”

Andres Blazquez, uomo di fiducia di 777 Partners, fondo proprietario del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni che possiamo apprendere tramite Repubblica: “La retrocessione ora è molto probabile ma, sino a quando la matematica non ci condannerà, non mi rassegno e sono convinto che la squadra contro la Juventus saprà reagire. Però un concetto vorrei che fosse chiaro: se non fossimo arrivati noi, il Genoa rischiava di fallire. La situazione economica era molto pesante, c’erano 50 milioni da buttare sul piatto e davvero non saprei dirvi come si sarebbe comportata Fingiochi. Per rilevare la società siamo andati incontro a costi sensibilmente superiori a quelli che avevamo programmato. Abbiamo anche messo soldi prima ancora delle firme perché c’erano da pagare gli stipendi e in cassa non c’era un euro“.

Foto: Twitter Genoa