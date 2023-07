Blazquez: “Martin e Leali faranno le visite domani, Strootman e Badelj restano. Semper in uscita”

Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, ha incontrato la stampa a margine della nuova prima maglia rossoblù: “L’idea della casacca è l’unione tra mare e città, il video presentazione che oggi ho visto per la prima volta mi ha fatto capire la volgia di riemergere dal fondo dell’abisso della Serie B. Sarà un anno importante per noi vogliamo superare le 25mila tessere, sarebbe un esito incredibile per Genova. Per i 130 anni dalla fondazione uscirà una maglia celebrativa”.

Poi ha proseguito parlando del mercato: “Siamo su tre, quattro opzioni per l’attacco, ci vorrà tempo: le notizie arriveranno nelle prossime settimane. Zanoli? Bravissimo calciatore. Martin e Leali sono nostri e domani sosterranno le visite mediche. Non è stato facile come la gente pensava convincere Strootman a restare, è un grandissimo colpo per il Genoa; Badelj ci darà continuità e stabilità, entrambi faranno capire ai nuovi arrivati il dna del club. Semper è in uscita, un portiere e un fantastico ragazzo come lui è giusto che giochi. Non poniamoci limiti dal 7º al 15º posto”.

Foto: Instagram Genoa