Blazquez (Genoa): “Presi il club che non aveva quasi valore. Pronti 80-100 mln per lo stadio”

Intervistato da Forbes, l’amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez ha parlato . Il dirigente del Grifone ha analizzato i primi due anni e mezzo della gestione della 777 Partners dello storico club ligure, gettando anche un occhio al futuro. “Abbiamo trovato un club che non aveva quasi alcun valore nel mercato dei trasferimenti – ha spiegato in relazione alla trattativa per l’acquisizione della società -. I salari ammontavano a circa 75 milioni di euro, ma il valore di mercato effettivo della squadra era di circa quindici milioni. Ad un certo punto, abbiamo pagato lo stipendio di quattro allenatori in un solo anno“.

Sullo stadio: “Il nostro più grande obiettivo è quello di espandere il marchio del Genoa CFC all’estero, superando i confini liguri e italiani. Per farlo, dobbiamo pensare al di là del calcio: vogliamo che il Genoa diventi un marchio che comprende moda, musica, arte e tutti i tipi di industrie rilevanti“.

Foto: Instagram Genoa