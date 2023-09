Blazquez (ad Genoa): “Siamo forti, non ci poniamo obiettivi. Gilardino è veramente un campione”

Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, entrato a far parte di 777 Partners nel 2020, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per giudicare l’andamento in questo inizio di stagione del Grifone: “Stiamo andando bene, siamo una squadra forte. I giocatori hanno un atteggiamento incredibile e poi c’è una città che sta dietro a noi al 100%. Obiettivi? Dico sempre di non mettersi obiettivi. Siamo una squadra forte che può fare grandi cose, possiamo fare un grande campionato”.

Infine, su Alberto Gilardino: “È veramente un campione e sta trasmettendo questi valori alla squadra. Siamo molto contenti, si vede che ha un legame con i giocatori e con la città davvero molto forte. Siamo veramente contenti”.

Foto: Instagram Genoa