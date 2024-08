Blazquez (ad Genoa): “Gudmundsson ha un accordo con la Fiorentina, ma senza il sostituto non lo cediamo”

Andreas Blazquez, amministratore delegato del Genoa, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX, parlando della situazione riguardante Albert Gudmundsson .

Queste le sue parole: “Facciamo delle cessioni solo se ci conviene e se abbiamo già il sostituto. Abbiamo respinto le offerte della Fiorentina perché non abbiamo un sostituto all’altezza e quindi non possiamo privarci di Albert. La Fiorentina gli ha offerto quasi il doppio dell’ingaggio, noi gli abbiamo offerto un aumento, ma ci ha fatto sapere che vorrebbe andare. Però non lo vogliamo cedere, non ci sono motivi economici: è un discorso tecnico, è un giocatore importante per noi. In questi giorni è fermo per un problema muscolare”.

Sono arrivate diverse richieste per altri giocatori? “Ne abbiamo respinte alcune per Marcandalli, che già viene valutato una decina di milioni. Poi una dello Stoccarda per Vasquez. E anche Martin, che è cresciuto molto, ci è stato chiesto da due club. Ma li teniamo”.

Farete altri investimenti? “La proprietà mi ha chiesto di fare nuovi investimenti e nei prossimi giorni ci muoveremo per ingaggiare un giovane di valore in difesa. L’accordo con l’Agenzia delle entrate e la sentenza del tribunale ci impongono una serie di obblighi da rispettare. Stiamo riducendo il monte ingaggi e abbiamo fatto plusvalenze, però questo non significa che smetteremo di fare nuovi investimenti”.

