Blazquez: “Abbiamo salvato il Genoa da un incubo. Ora puntiamo all’Europa entro due anni”

Intervenuto ai microfoni del podcast The Debrief, l’amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, ha così parlato: “Quando abbiamo acquistato il Genoa, il club viveva un incubo. All’epoca il Genoa era vicino alla liquidazione, con 70 milioni di euro di costo del lavoro, quattro allenatori stipendiati e ulteriori 20/25 milioni di costi aggiuntivi, tra commissioni per gli agenti e altre spese. Adesso siamo la terza squadra del campionato nel rapporto punti in classifica/salari, la più alta affluenza allo stadio e registrato la più alta richiesta di biglietti nella storia della città. E non finisce qui: già dall’anno prossimo vogliamo che il club diventi del tutto auto-sostenibile”.

Poi ha proseguito: “Vogliamo concorrere per un posto in Europa ed entrarci entro due anni, a partire da adesso. Durante questa stagione non ho mai messo la salvezza come obiettivo perché ai ragazzi, all’allenatore e a chi mi circonda ho sempre detto di pensare in alto e non in basso. Entrare nella top 10 è difficile, perché in Italia esiste una grande differenza di budget tra le grandi squadre e le altre. Però vogliamo fare sempre meglio. Vogliamo far rivivere ai tifosi altre notti come quella di Liverpool. Il Genoa è ambizioso e vive in una città ambiziosa, ci stiamo sforzando di riportare il club all’altezza della sua ricca storia”.

Foto: Instagram Genoa