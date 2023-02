BLAS, UN SINISTRO CHE FA SOGNARE IL NANTES

Esordio amaro e sfortunato per la Juventus in Europa League, con l’1-1 interno contro il Nantes, squadra di metà-bassa classifica della Ligue 1 francese. Un pareggio che vede le firme mancine di Vlahovic per i bianconeri e quella, stupenda, di Ludovic Blas per la compagine transalpina.

Il gol di Blas arriva al termine di una ripartenza veloce del Nantes, al 59′, sfruttando una difesa juventina poco attenta e anche la scivolata di Bremer, che non è riuscito a contenere il giocatore, poco prima che questi calciasse con un sinistro fortissimo per il gol dell’1-1. Blas è la stella del Nantes, il giocatore più talentuoso e con maggiore tasso tecnico dei canarini (Les Canaris).

Nato il 31 dicembre 1997, origini della Martinica, Blas è un trequartista offensivo, seconda punta. Cresciuto nel Domont, all’età di 7 anni si trasferisce al Rambouillet, dove si distingue venendo lodato dal suo allenatore per il dribbling e la sua visione del gioco. Nel 2009 si trasferisce al Montorouge, prima di entrare a far parte delle giovanili del Guingamp, nel 2010.

Dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili del Guingamp, ed essere approdato in seconda squadra, nel corso della stagione 2015-2016, firma il primo contratto da professionista con i rossoneri. Nel frattempo, il 6 dicembre 2015 debutta in Ligue 1 giocando da titolare contro il Bordeaux; mentre segna la sua prima rete in campionato il 3 febbraio nella larga vittoria contro il Troyes. Lascia il Guingamp nell’estate 2019, dopo aver collezionato 109 presenze e 6 gol.

Nel Nantes, nella scorsa stagione, 2021-22, è stato il trascinatore della fantastica cavalcata del club in Coppa di Francia, fino alla vittoria finale contro il Nizza. In una stagione da 20 reti e 10 assist in campionato, migliore anche dei trequartisti più importanti del campionato, eccezion fatta per il PSG ovviamente.

Si tratta della quarta stagione per lui tra le fila del Nantes, dove ha collezionato fino ad ora, 141 presenze e ben 41 gol.

7 partite, 3 gol e 3 assist in Europa League. 25 gare con 5 reti e 1 assist in Ligue 1 i numeri stagionali di Ludovic Blas, che ora sogna lo scalpo pesante della Juventus, dopo il bellissimo gol dell’Allianz Stadium.

In passato ha fatto parte della Nazionale Under 19 della Francia, salvo poi non avere più seguito nelle convocazioni. Blas fa del dribbling nello stretto, della versatilità e dell’imprevedibilità le sue armi migliori. E’ un giocatore molto veloce, dotato di buona tecnica e un bel tiro. E’ stata la stagione d’esordio in una coppa Europea per lui e i numeri parlano chiaro, il classe 19997 ha tutto per poterci giocare ad alti livelli. In vista della gara di ritorno, il Nantes intanto sogna. Dopo aver superato il girone al secondo posto, alle spalle del Friburgo, ora sogna di estromettere la Juve dall’Europa. E con un Blas così, sognare è lecito.

Foto: twitter Nantes