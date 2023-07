Blanc su Thuram: “Adesso può fare felici gli interisti e un club top”

Laurent Blanc, tecnico del Lione ed ex difensore, fra le altre, dell’Inter e colonna della Nazionale francese campione del mondo del 1998, alle pagine della Gazzetta dello Sport ha consegnato le sue impressioni sulla nuova avventura che sta per cominciare, proprio coi nerazzurri, per Marcus Thuram. Al quesito se lo ritenesse pronto a spiccare il volo, ha risposto: “Adesso sì. Se mi aveste fatto questa domanda due anni fa, quando già l’Inter si era avvicinata a lui, avrei risposto in maniera diversa. Aveva ancora bisogno di farsi le ossa. In generale, ha fatto bene già anni fa ad andare in Germania dove si è strutturato e ha segnato tanti gol. Adesso può fare felici i tifosi interisti e un club top capace di giocare alla grande una finale di Champions. In che cosa è migliorato? La forza fisica lo ha accompagnato sempre poi è cresciuto nella tecnica e nel mestiere dell’attaccante. Anche dal punto di vista del posizionamento in area: adesso sa come smarcarsi, dove farsi trovare per far gol. È partito sulla fascia, soprattutto a sinistra dove preferiva poi rientrare sul destro, nel tempo si è spostato ed è diventato un vero centravanti”.

