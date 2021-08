Bjarnason come Bruno Alves: ha deciso solo il Crotone

La fretta di dire “fatta” quando non è proprio così. Bjarnason come Bruno Alves: li avevano dati in dirittura d’arrivo a Crotone, magari gli avevamo assegnato il numero di maglia, tutto falso. Bjarnason non aveva deciso un bel nulla, al punto che vuoi vedere che la Spal va fino in fondo come era chiaro da un pezzo? Vedremo, il centrocampista ha anche proposte dall’estero.

Quanto a Bruno Alves, il Crotone ha valutato la proposta fatta da un intermediario e l’ha scartata in pochi giorni, non completamente convinto di un grande professionista ma ormai quarantenne. L’intermediario ha commesso un’autentica ingenuità: se l’è venduta ancor prima che entrasse nel vivo… Un’ingenuità da principiante, clamoroso autogol.

Foto: Twitter Brescia