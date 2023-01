Bittencourt (pres. Fluminense): “Monitoriamo Thiago Silva e Marcelo”

Mario Bittencourt, presidente del Fluminense, sogna di riportare a vestire la maglia del Tricolor Carioca Thiago Silva e Marcelo. Intervenuto in conferenza stampa, il presidente della Flu ha dichiarato di stare monitorando le situazioni contrattuali di entrambi:“Per Thiago Silva dobbiamo prima aspettare la sua decisione con il Chelsea, non sappiamo se rinnoverà lì o meno a fine stagione. Aspettiamo di saperne di più, e poi inizieremo una conversazione con lui per riportarlo al Fluminense. Anche Marcelo ha una situazione simile a Thiago Silva. È ancora sotto contratto in Grecia fino a maggio. Aspettiamo di vedere la sua decisione, se rinnovi o meno. Ci sono state nuove voci secondo cui Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo, sarebbe interessata a lui. Indipendentemente da ciò, continuiamo a monitorare la sua situazione”.

foto: Instagram Thiago Silva