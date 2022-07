BISTROVIC, QUALITA’ E TEMPERAMENTO PER LA MEDIANA DEL LECCE

Nuovo colpo di Pantaleo Corvino e del suo Lecce. Nel Salento è arrivato il centrocampista Kristijan Bistrović, acquistato dal CSKA Mosca in prestito con diritto di riscatto.

Il centrocampista croato, classe 1998, vanta diverse esperienze internazionali, nonostante la giovane età, può essere un valore aggiunto per la mediana del Lecce.

E’ un giocatore molto duttile, che riesce a ricoprire alla perfezione tutti i ruoli del centrocampo, da mediano, a mezz’ala a interno.

Nato a Koprivnica, città al confine con l’Ungheria, Bistrovic ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dello Slaven Belupo, club della sua città natale. Nel 2015 debutta in prima squadra, disputando da giovanissimo, 3 stagioni in massima serie croata. Quando compie i 18 anni, nel 2017, viene acquistato dal CSKA Mosca, per 500 mila euro.

Dopo alcuni mesi di ambientamento e tanta panchina, debutta con i russi nel 2018, in Europa League. Fu la prima di una serie consecutive di gare, che lo porteranno a guadagnare consensi, fino al 2021. Disputa 88 partite e segna 6 gol con i russi, vincendo una Supercoppa di Russia.

Passa in prestito nell’estate 2021 al Kasimpasa, squadra del massimo campionato turco, giocando con continuità, ottenendo 20 presenze. Torna al CSKA Mosca, che nella stagione 2021-22 prima lo tiene in squadra, fino a gennaio.

Colleziona solo 6 presenze, segnando un gol, e quindi passa al Fatih Karakumruk, sempre in Turchia, dove ha giocato 6 mesi in prestito, collezionando 19 presenze e segnando un gol, giocando tra l’altro con diversi italiani, come Viviano e Borini.

Torna al CSKA Mosca per fine prestito e ora riparte, stavolta per un campionato molto importante come quello italiano, dove ha l’occasione di mettersi in gioco ad altissimi livelli.

Vanta anche diverse esperienze nelle giovanili della Nazionale croata, con 7 presenze in Under 19 e ben 19, con 4 gol, nell’Under 21. Il suo sogno ora è prendersi la nazionale maggiore e magari i Mondiali in Qatar, ma non sarà facile. Certo questi mesi iniziali con il Lecce potrebbero essere decisivi. Ma certamente per Bistrovic, si apriranno le porte della Nazionale eventualmente dopo la kermesse in Qatar.

Bistrovic è un centrocampista completo, dal forte temperamento e dall’innata qualità. Ha notevole facilità di calcio e dalla buona manovra in costruzione, che propone con entrambi i piedi. Ha una struttura fisica di rilievo ed è efficace in fase di interdizione. Dotato di buonissima tecnica, è capace di inserirsi nella manovra offensiva se ha molto spazio.

E’ dotato anche di grande temperamento, è un leader, nonostante la giovane età e sicuramente è un elemento che arricchirà la mediana del Lecce. E’ perfetto per un centrocampo a 3 e può mettere in mostra tutte le sue qualità.

Foto: twitter Lecce