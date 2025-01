Bisseck, i risultati degli esami e i possibili tempi di recupero

“Yann Bisseck si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la settimana prossima.”

Questo il comunicato ufficiale pubblicato dall’Inter per le condizioni di Bisseck. Sospiro di sollievo per il difensore nerazzurro che ha accusato solamente una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Per questo tipo di infortuni, il tempo ai box non è lungo, intorno ad un paio di settimane. Lo potremo rivedere in campo per la fine di gennaio.

Foto: Instagram Inter