Bisseck e quel “quinto” pronunciato in conferenza. La possibile svolta tattica

Questa sera, l’Inter giocherà in Champions contro lo Young Boys, alla ricerca di una vittoria che la confermerebbe (almeno per il momento) tra le prime della classe in classifica. Nella conferenza stampa andata in scena ieri, erano presenti Inzaghi e Bisseck, difensore che continua ad imporsi nelle gerarchie nerazzurre. Dei temi venuti fuori dal confronto coi giornalisti, ve ne è uno di cui si parla poco, e che potrebbe invece rappresentare uno spunto interessante dal punto di vista tattico. Il difensore, elencando ad un giornalista i vari ruoli che può interpretare nella fase difensiva, ad un certo punto ha pronunciato la parola “quinto”, facendo riferimento al ruolo oggi di competenza di Darmian o Dumfries. Il primo ha una carta d’identità non più verdissima, mentre Dumfries continua a dividersi le titolarità con lo stesso esterno italiano. Proprio per questo Bisseck potrebbe, all’evenienza, ricoprire uno dei pochi vuoti che offre la rosa nerazzurra, offrendo caratteristiche oggi manchevoli in quella zona di campo. Ha tecnica, prestanza fisica e tempi d’inserimento: i principali connotati per ricoprire il ruolo di quinto di centrocampo. Chissà se Inzaghi, di fianco a lui in conferenza, non possa in futuro farci un pensiero. Intanto l’Inter ha gli occhi puntati sulla gara di stasera. Vietato sbagliare.

Foto: Instagram Inter