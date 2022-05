Bisoli: “Sono antipatico, lo so. Se salvo il Cosenza vado in biciletta al Santuario di San Francesco”

Il tecnico del Cosenza, Pierpaolo Bisoli, ha parlato a Cosenza Channel in vista dei playout salvezza con il Vicenza.

Queste le sue parole: “Io sono uno scarso, ma ci metto il cuore e se ci salviamo andiamo in bicicletta al Santuario di San Francesco di Paola. Contro il Cittadella ho pregato l’arbitro perché fischiasse la fine, tanto il Cittadella non aveva più nulla da perdere e infatti ha fischiato con 30 secondi d’anticipo. Ci siamo meritati questa possibilità di salvarci, avevo promesso di conquistare i play out e ora spero di mantenere anche la seconda promessa fatta. Al Menti dovrò mettere l’elmetto per il putiferio che è scoppiato, c’erano minacce e secchi d’acqua e mi preparo a novanta minuti di insulti. Sono antipatico, lo so, me lo dice anche mia moglie”.

Foto: Twitter Cosenza