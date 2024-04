Bisoli si presenta: “Prometto massimo impegno e dedizione al Modena”

Pierpaolo Bisoli si è presentato ufficialmente oggi alla stampa, in conferenza, come nuovo allenatore del Modena. Di seguito le prime parole del neo tecnico dei Canarini:

“È una piazza molto importate, sono molto contento di essere arrivato, e le impressioni sono ottime. La squadra ha bisogno di essere liberata mentalmente, ma io sono felice di esser qua e poter lavorare, perché le qualità ci sono e si vede dal fatto che era partita per obiettivi importanti: la società ha costruito una squadra con valori superiori alla nostra attuale posizione di classifica. Il mio elettroshock deve essere immediato, abbiamo solo cinque partite quindi è chiaro che dovrà lavorare tanto sulla testa. Darò il massimo impegno, e con me la squadra, che uscirà dal campo avendo dato tutto: questo posso garantirlo, perché sappiamo che rappresentiamo una società e una piazza importante, conosciuta nel mondo. Massimo impegno e dedizione totale, so che può sembrare uno slogan ma è davvero quello che vi prometto. La gara contro l’Ascoli? Ogni seconda palla sarà fondamentale, così come vincere i contrasti, e già da sabato sono certo che vedremo una squadra che vorrà portare a casa un risultato pieno: se non ce la faremo porteremo a casa un pareggio. La gara sarà molto difficile, è uno scontro diretto, ma noi dobbiamo sì rispettare l’avversario, ma non averne paura. Andremo li con le nostre armi”.

Foto: sito Modena