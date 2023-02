Bis del Real al Valencia (2-0), decidono Asensio e Vinicius. Ma Ancelotti perde Benzema e Militao

Continua il periodo nero del Valencia, il Real Madrid vince 2-0 il recupero della diciassettesima giornata de LaLiga. La squadra di Carlo Ancelotti casa il bis grazie alle reti di Asensio e Vinicius. Ma i Blancos dovranno fare i conti con gli infortuni di Militao e Benzema, costretti ad alzare bandiera bianca per infortunio. Il Valencia perde la prima partita dell’era post-Gattuso e finisce anche in 10 per l’espulsione di Gabriel. Il Real, invece, risponde al Barcellona e si riporta a cinque punti dalla squadra di Xavi.

Foto: Instagram Real