Biraschi si presenta: “Ho scelto il Frosinone perché so come lavora Angelozzi. Darò il 100%”

Davide Biraschi, nuovo acquisto del Frosinone, si è presentato in conferenza stampa. Perché hai scelto Frosinone? “Io ho parlato il 17-18 agosto col direttore e avevo un po’ di proposte ma da quell’incontro ho impiegato poco a decidere. Lo conosco, so come lavora lui e la società. Sono davvero contento della scelta che ho fatto, so quanto sia serio questo club. Sono contento della scelta”. Sei arrivato e hai subito giocato tutte le gare. Si è visto che hai dato tutto “Sono arrivato alla fine quindi non ho fatto una preparazione ottimale ma con l’esperienza si riescono a gestire i momenti difficili. Sai quando poter spingere e quando giocare d’astuzia. Avendo giocato tre gare mi sento di essere entrato in forma. Non mi aspettavo di giocare già tanto. Saper gestire i 90 minuti aiuta molto perché sono riuscito a finire tutte le partite”. Al di là della condizione hai messo le qualità morali per giocare le tre gare. Hai stretto i denti? “Quando tengo a una cosa do sempre il 100%. Avevo parlato col direttore e lui mi ha detto vieni se sei convinto al 100% e questa convinzione la porti anche sul campo. Dove non sono arrivato fisicamente sono arrivato con la testa e la voglia di far bene”. Persona seria e massimo impegno. Lettura che ci sta? “Sì, ci può stare, a Genoa sicuramente hanno un bel ricordo di me perché ci tengono alla maglia sudata. Lotterò anche qui, queste sono le mie caratteristiche. Lotterò fino all’ultimo per vincere e portare questa squadra dove merita perché la struttura è da Serie A”. Parlaci della vita privata “Se sono arrivato a questi livelli lo devo alla mia famiglia, ho due genitori fantastici, siamo 9 figli. Sono la mia forza e tante cose le faccio per loro”. Media età più bassa in B. Ti senti leader? “E’ una responsabilità importante però a volte nei momenti di difficoltà c’è bisogno di esperienza perché magari essendoci già passato so gestire le situazioni. Ci sono anche altri che sanno gestirle”. Il tuo sogno? “Noi professionisti guardiamo un po’ sempre al presente e non troppo lontano. Ho fatto una scelta dal punto di vista professionistico e darò il massimo”.

Foto: twitter Frosinone