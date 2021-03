Biraschi: “Contento della prestazione. Non mi aspettavo di giocare”

Il Genoa ha ritrovato il difensore Davide Biraschi, fermo a lungo a causa di un infortunio. Il difensore a Dazn ha commentato il pareggio contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “Come sto? Ora bene. Ho fatto un’operazione importante, sono contento di essere tornato. Devo ringraziare il prof. che mi ha operato e la società. Mi mancava il campo: sono contento, quasi emozionato di tornare qui allo stadio. Oggi abbiamo affrontato una grande squadra come l’Udinese. Hanno una squadra di grandi valori, uno su tutti De Paul. In fase offensiva hanno però anche altri grandi giocatori, come Llorente e Pereyra: è stato difficile, ma in settimana ci siamo preparati bene, l’abbiamo preparata in modo quasi perfetto. Abbiamo fatto una grande partita soprattutto dal punto di vista difensivo”.

Ti aspettavi di giocare?

“Sinceramente no. Ma il mister mi ha detto che ero tra i titolari e sono rimasto un po’ così: contentissimo, ovviamente, e lo ringrazio per la fiducia che mi ha dato. Dopo tanto tempo che ero fuori mi ha fatto giocare in una partita che era fondamentale per noi”.

Ballardini si aspetta tanto da te.

“Devo migliorare tante cose, il mister lo conosco da tanti anni. Sa che posso dare di più, lo so anch’io. Sta a me applicarmi e migliorare tanti aspetti: sono predisposto e spero di farlo”.

