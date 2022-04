Biraghi: “Vogliamo lottare per raggiungere traguardi importanti. Italiano? Ci sta dando tanto”

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha parlato ai canali ufficiali del club in merito alla fase finale del campionato.

Queste le sue parole: “Per un giocatore sempre cosa fare sul terreno di gioco è importante perché si può mettere a disposizione al meglio. Siamo felici, stiamo facendo una stagione importante e bisogna finire così”.

Sulla fascia da capitano: “È una responsabilità in più, gli anni passati era Pezzella ma portavamo avanti in 3 o 4 la situazione. Come quest’anno, mi aiutano, Bonaventura, Saponara, Venuti, Terracciano…”.

Sui tifosi: “Ho sempre detto quello che pensavo, qua c’era stato inizialmente qualche battibecco inevitabile vista la mia trasparenza. Ma sarà sempre così da parte mia, sono contento che comunque ci siamo conosciuti con i tifosi”.

Su Italiano: “Già dai primi giorni le sue idee di campo ci hanno fatto accendere qualcosa nella testa, si capisce subito quando un allenatore ha delle idee. Poi sul lato caratteriale ti tira sempre fuori sempre tutto quello che puoi dare, ogni giorno. Questo è molto importante”.

Sul campionato: “Stiamo lottando per un posto in Europa, mancano poche partite e forse sono le più importanti. Non è il momento di dire dove possiamo arrivare, ma di continuare a giocare come sappiamo, con lo spirito che abbiamo avuto a Milano”.

Foto: Instagram personale