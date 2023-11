Biraghi: “Vittoria sporca, ma volevamo questi 3 punti”

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Oggi era importante vincere, venivamo da tre sconfitte che sono troppe per una squadra come la nostra ma eravamo convinti del nostro lavoro. L’abbiamo messa sul piano dell’agonismo, è stata una gara equilibrata contro una squadra in fiducia. Siamo stati bravi”.

Vittoria più sporca “Quando ci sono le prestazioni ma non arrivano i risultati vuol dire che manca qualcosa in termini di cattiveria sportiva, oggi abbiamo cercato di più quello, è stata una vittoria più sporca delle altre ma l’importante era portare a casa i tre punti”.

Che settimana è stata? “Ringrazio i tifosi, sanno che non mi piace parlare di queste cose. Ormai mi sento adottato da questo popolo, ringrazio la Fiesole e tutto lo stadio”.

Foto: Instagram Fiorentina