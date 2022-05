Biraghi suona la carica: “Faremo una grande partita. Firenze merita un regalo”

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ai microfoni ufficiali del club Viola ha caricato l’ambiente in vista dell’ultimo fondamentale match stagionale contro la Juve: “È una partita difficile, l’ultima. È ancora tutto in gioco, quindi tutti insieme cercheremo di andare a prenderci questa vittoria, insieme a tutto lo stadio. Per adesso è una stagione molto positiva. Abbiamo fatto grandi cosi alternate a qualche passo falso. Ma al primo anno dove siamo tornati a fare le cose sul serio, può capitare. Il primo anno è sempre complicato tenere il passo per 38 e più partite, fa parte di una ripartenza. Speriamo di fare un regalo alla città, lo merita. Stiamo bene, anche se gli umori non erano dei migliori certo. Sappiamo cosa fare, cercheremo di tirare fuori tutte le energie rimaste per fare risultato. L’ultima partita si gioca d’inerzia, passatemi il termine. Ci giochiamo un posto in Europa contro la Juventus in un ambiente molto bello con 35.000 spettatori. Sono sicuro che faremo una grande partita”.

FOTO: Twitter Fiorentina