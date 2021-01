Biraghi: “Sono disposto a rimanere tanti anni. Vogliamo riportare la Fiorentina dove merita”

Intervistato da Radio Toscana, l’esterno della Fiorentina, Cristiano Biraghi ha commentato la stagione complicata della Viola e ha parlato del suo futuro.

Queste le sue parole: “Per me Firenze è importante e sono disposto a rimanere per anni. L’unica squadra per cui sarei andato via, lo avevo detto anche l’anno scorso, era l’Inter. Per il resto sono contento di essere qui: possiamo far bene, stiamo costruendo qualcosa di importante e spero di dare il mio contributo per portare la Fiorentina dove merita di stare”.

Parole anche sul momento della squadra dopo la sconfitta di ieri in Coppa Italia contro l’Inter: “Perdere fa sempre male, perdere così ancora di più. Abbiamo dimostrato che ce la siamo giocata contro la squadra più attrezzata del campionato. C’è amarezza ma si deve trasformare in consapevolezza dei nostri mezzi. Essendo una piazza ambiziosa quando le cose vanno male c’è tanta negatività mentre quando vanno bene si guarda tutto in positivo. Noi dobbiamo mantenere l’equilibrio, restare uniti e tranquilli”.

