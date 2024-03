Biraghi sbaglia il rigore del 3-1, Llorente al 95’ salva la Roma: 2-2 a Firenze

Finisce 2-2 a Firenze tra Fiorentina e Roma, una gara ricca di colpi di scena e decisa nel finale. Fiorentina che esce con enorme rammarico dal Franchi, per una gara ben fatta con tantissime occasioni sprecate, tra cui un calcio di rigore.

Gran primo tempo della Fiorentina che è in vantaggio con grande merito sulla Roma. Un vantaggio però minimo, per quanto costruito dai viola, che hanno avuto almeno 4 palle gol clamorose.

Roma che parte con un tiro di Lukaku, ma Terracciano para.

Al 18′ vantaggio dei viola con Ranieri, che colpisce di testa. Secondo gol in campionato per il centrale della Fiorentina. La squadra di casa insiste e costruisce diverse palle gol. Al 23′ è Mandragora a sfiorare il 2-0, su uno schema su calcio di punizione. Al 24′ chance per il grande ex Belotti, ma è decisivo Svilar a negare il 2-0 ai viola.

Al 33′, De Rossi toglie Mancini, ammonito dopo 5′ minuti e già autore di altri 3 falli, quindi De Rossi per evitargli un rosso, lo toglie, dentro il giovane Huijsen, che si fa ammonire poco dopo anche lui.

Ma la Fiorentina vuole chiudere la gara nel primo tempo, al 35′ Sottil va di testa e sfiora l’incrocio. Al 38′, salvataggio clamoroso di Paredes sulla linea, su un tentativo di Belotti a colpo sicuro.

Finisce 1-0 il primo tempo, con la Fiorentina che si può rammaricare per le chance non sfruttate.

Nella ripresa cambia l’inerzia del match. La Roma entra bene in campo. Al 50′, grande parata di Terracciano che salva su Cristante. La Roma insiste, al 58′ Dybala muove un contropiede, mette in mezzo, deviazione che deposita la palla sulla testa di Aouar che di testa insacca l’1-1. Roma in pressing, al 61′ Cristante sfiora anche il 2-1.

Ma nel momento migliore della Roma, distrazione colossale della retroguardia ospite, cross di Biraghi, sponda di Belotti per Mandragora che insacca il 2-1. Al 74′ cambia De Rossi, entra Baldanzi per Dybala.

La Roma ci prova ma al 78′ rischia di capitolare. Calcio di rigore per un fallo di Paredes su Belotti. Dagli 11 metri va Biraghi che però si fa parare il tiro da Svilar.

La Roma è ancora viva e quindi prova fino alla fine a pervenire al pareggio. Assalto giallorosso, al 95′ su calcio piazzato, svetta Llorente che trova il pareggio ormai insperato. Finisce 2-2, enorme rammarico per la Fiorentina che avrebbe meritato di più. La Roma continua il momento positivo, almeno come risultati.

In classifica, la Roma guadagna un punto sul Bologna, portandosi a -3 dagli emiliani, a 48 punti. Resta a 43 la Fiorentina.

Foto: twitter Fiorentina