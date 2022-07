Biraghi: “Pronto a chiudere la carriera alla Fiorentina”

Intervenuto in conferenza stampa dopo l’amichevole vinta per 4-1 dalla Fiorentina contro il Trento, Cristiano Biraghi ha parlato anche del suo futuro: “Io sono qua, per me è normale ma i matrimoni si fanno in due. Io ho dato la massima disponibilità di rimanere qua per tutto il tempo possibile. A me è capitato il sogno di giocare nell’Inter, il passo l’ho fatto, adesso non ho problemi a chiudere la carriera qua. Questa è la Fiorentina più completa degli ultimi anni. Ci sono stati subito degli innesti importanti e questo è importante per iniziare a lavorare. Anzi, mi sono stupito dei nuovi, si sono inseriti al meglio. Abbiamo fatto un bel ritiro, adesso domani dobbiamo chiudere al meglio”.

Foto: Instagram Biraghi