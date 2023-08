Biraghi: “Possiamo dimenticare la finale persa, c’è la consapevolezza di poter fare qualcosa di importante”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha così parlato alla viglia della sfida contro il Rapid Vienna, valida per l’andata del playoff di Conference League, partendo dalla sconfitta in finale contro il West Ham: “Sarà un ricordo che resta, di solito ti dimentichi delle sconfitte se poi vinci un trofeo. Ce la porteremo dietro, non la dimentichi facilmente. Poi bisogna voltare pagina, inizia una nuova avventura e siamo dentro a questa competizione, quindi abbiamo la possibilità di dimenticarla…”

Poi ha proseguito: “Quando il percorso inizia a durare alcuni anni c’è più consapevolezza. Ci sono tanti che hanno iniziato questo ciclo e ora la squadra è migliorata, anche con innesti che ci daranno una mano. Poi fra il dire ed il fare c’è il campo, ma c’è la consapevolezza di poter fare qualcosa di importante”.

Infine, sulla partita di domani: “Sono tutte partite difficili in Europa, anche se parti favorito. Gli ambienti sono caldi e gli stadi sono belli, loro sono una squadra di tutto rispetto e hanno qualità. Cercheremo di fare come a Genova, fare due gol in dieci minuti è la perfezione perché indirizzi subito la partita. Noi dobbiamo dare un senso al ritorno”.

Foto: Instagram Fiorentina