Biraghi: “Perdere in questo modo non è bello. Ma non bisogna fare drammi”

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta netta di Milano contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Non è quello il problema di giocare troppe partite ravvicinate, può essere anche che arriva all’ultima partita che comunque un po’ di stanchezza puoi accusarla. Non bisogna fare drammi, non è piacevole perdere in questo modo ma va archiviata in fretta. Ci serva da lezione per la prossima volta. Sono arrivati giocatori importanti, devono ambientarsi e ci possono dare una grossa mano. Penso che abbiamo fatto acquisti importanti, essendo comunque tanti ci vuole del tempo per conoscerci e ambientarsi. Faremo il possibile per farli ambientare il prima possibile”.

