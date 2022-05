Biraghi: “Nessuno credeva nell’Europa, ma siamo lì e proveremo a coronare il sogno”

Cristiano Biraghi, terzino e capitano della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Arrivavamo da troppe sconfitte, ci facevano male e dovevamo reagire. Abbiamo fatto una grande partita, non abbiamo subito gol e ne abbiamo segnati due. Sono cambiate tante cose quest’anno, guardiamo il presente e non il passato. Oggi è arrivata una vittoria, lunedì avremo un’altra opportunità, il destino per andare in Europa è ancora nelle nostre mani, vorrebbe dire coronare un sogno, perché a inizio annata non era l’obiettivo, nessuno ci credeva eppure siamo lì“.

Foto: Instagram Biraghi