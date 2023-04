Biraghi: “Manca solo la ciliegina, proveremo a metterla. Onoreremo la maglia per portare qualcosa a Firenze”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina, il capitano viola, Cristiano Biraghi, ha così parlato dopo la gara contro la Cremonese: “È stato un percorso lungo, con tante partite ravvicinate e la Coppa Italia che volevamo onorare al meglio fin dalla prima partita. Volevamo migliore lo score dell’anno scorso quando siamo usciti non demeritando, ci è capitata l’occasione giusta e ora ci troviamo a Roma. Abbiamo approcciato bene la gara, nelle due di Conference in cui eravamo in vantaggio avevamo rischiato per cui oggi non volevamo subire gol. Volevamo regalare la gioia della finale a noi stessi, al presidente e alla tifoseria”.

Infine: “Cosa dico da capitano? E’ bello, siamo contenti, poi io non faccio trasparire troppe emozioni, sono fatto così. E’ un risultato straordinario, sono passati tanti anni da quando la Fiorentina era arrivata l’ultima volta in finale. Non capita a tutti. Manca solo la ciliegina, proveremo a metterla. Cercheremo di onorare la maglia per portare qualcosa a Firenze”.

